Стало известно, кто сразится с Медведевым за выход в полуфинал турнира в Вашингтоне
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Определился соперник чемпиона US Open – 2021, 14-й ракетки мира российского теннисиста Даниила Медведева в четвертьфинале турнира категории ATP-500 в Вашингтоне (США). Им стал 59-я ракетка мира из Франции, лаки-лузер Корентен Муте, который попал в основу турнира после снятия Хольгера Руне.
Вашингтон (м). 3-й круг
24 июля 2025, четверг. 20:05 МСК
144
Даниэль Эванс
Д. Эванс
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|6 4
|
|7 7
59
Корентен Муте
К. Муте
В матче третьего круга Муте (LL) со счётом 6:2, 7:6 (7:4) обыграл 144-ю ракетку мира из Великобритании Даниэля Эванса (WC).
Встреча теннисистов продлилась 1 час и 40 минут. В её рамках Муте три раза подал навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал четыре брейк-пойнта из семи заработанных. На счету Эванса два эйса, три двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из двух.
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