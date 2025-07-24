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Даниэль Эванс — Корентен Муте, результат матча 24 июля 2025, счёт 0:2, 3-й круг Вашингтона

Стало известно, кто сразится с Медведевым за выход в полуфинал турнира в Вашингтоне
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Определился соперник чемпиона US Open – 2021, 14-й ракетки мира российского теннисиста Даниила Медведева в четвертьфинале турнира категории ATP-500 в Вашингтоне (США). Им стал 59-я ракетка мира из Франции, лаки-лузер Корентен Муте, который попал в основу турнира после снятия Хольгера Руне.

Вашингтон (м). 3-й круг
24 июля 2025, четверг. 20:05 МСК
Даниэль Эванс
144
Великобритания
Даниэль Эванс
Д. Эванс
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		6 4
6 		7 7
         
Корентен Муте
59
Франция
Корентен Муте
К. Муте

В матче третьего круга Муте (LL) со счётом 6:2, 7:6 (7:4) обыграл 144-ю ракетку мира из Великобритании Даниэля Эванса (WC).

Встреча теннисистов продлилась 1 час и 40 минут. В её рамках Муте три раза подал навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал четыре брейк-пойнта из семи заработанных. На счету Эванса два эйса, три двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из двух.

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