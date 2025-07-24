Бублик — о серии побед: надеюсь, смогу продолжить эту тенденцию
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30-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик прокомментировал выход в полуфинал грунтового турнира категории ATP-250 в Кицбюэле (Австрия), призовой фонд которого составляет € 596 035. Во встрече 1/4 финала он со счётом 6:4, 6:2 одолел 110-ю ракетку мира представителя Казахстана Александра Шевченко.
Кицбюэль. 1/4 финала
24 июля 2025, четверг. 16:25 МСК
30
Александр Бублик
А. Бублик
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|2
110
Александр Шевченко
А. Шевченко
«Выступать на такой высоте, в подобной местности, довольно сложная задача, но, в конце концов, мы теннисисты-профессионалы и готовы к этому. Я рад, что сохранил форму и продолжаю выигрывать матчи. Надеюсь, что смогу продолжить эту тенденцию», — сказал Бублик после поединка.
Следующим соперником Бублика в Кицбюэле станет победитель матча Тьяго Уайлд (Бразилия) — Ботик ван де Зандсхулп (Нидерланды).
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