Бублик — о серии побед: надеюсь, смогу продолжить эту тенденцию

30-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик прокомментировал выход в полуфинал грунтового турнира категории ATP-250 в Кицбюэле (Австрия), призовой фонд которого составляет € 596 035. Во встрече 1/4 финала он со счётом 6:4, 6:2 одолел 110-ю ракетку мира представителя Казахстана Александра Шевченко.

«Выступать на такой высоте, в подобной местности, довольно сложная задача, но, в конце концов, мы теннисисты-профессионалы и готовы к этому. Я рад, что сохранил форму и продолжаю выигрывать матчи. Надеюсь, что смогу продолжить эту тенденцию», — сказал Бублик после поединка.

Следующим соперником Бублика в Кицбюэле станет победитель матча Тьяго Уайлд (Бразилия) — Ботик ван де Зандсхулп (Нидерланды).