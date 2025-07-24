Сафина считает, что Джокович продолжает соревноваться с Федерером и Надалем

Бывшая первая ракетка мира, трёхкратная финалистка турниров «Большого шлема» российская теннисистка Динара Сафина предположила, какую внутреннюю борьбу серб Новак Джокович ведёт с завершившими карьеру Роджером Федерером и Рафаэлем Надалем.

«Это удивительно. Он же великий. Он выиграл больше турниров «Большого шлема», чем Федерер и Надаль. Но он всё равно живёт в каком-то сравнении с ними. И хочется спросить: как ты можешь себя сравнивать, если ты уже их круче? Они уже завершили карьеры, а ты всё равно в своей голове как-то продолжаешь с ними соревноваться. Причём они с тобой уже давным-давно перестали», — сказала Сафина в эфире «Больше!»