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Сафина считает, что Джокович продолжает соревноваться с Федерером и Надалем

Сафина считает, что Джокович продолжает соревноваться с Федерером и Надалем
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Бывшая первая ракетка мира, трёхкратная финалистка турниров «Большого шлема» российская теннисистка Динара Сафина предположила, какую внутреннюю борьбу серб Новак Джокович ведёт с завершившими карьеру Роджером Федерером и Рафаэлем Надалем.

«Это удивительно. Он же великий. Он выиграл больше турниров «Большого шлема», чем Федерер и Надаль. Но он всё равно живёт в каком-то сравнении с ними. И хочется спросить: как ты можешь себя сравнивать, если ты уже их круче? Они уже завершили карьеры, а ты всё равно в своей голове как-то продолжаешь с ними соревноваться. Причём они с тобой уже давным-давно перестали», — сказала Сафина в эфире «Больше!»

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