Алекс де Минор вышел в четвертьфинал турнира в Вашингтоне, в трёх сетах одолев Легечку

13-я ракетка мира австралийский теннисист Алекс де Минор вышел в четвертьфинал турнира категории ATP-500 в Вашингтоне (США), призовой фонд которого составляет $ 2 396 115.

В матче третьего круга де Минор (7) со счётом 7:6 (7:4), 6:7 (6:8), 6:4 обыграл 25-ю ракетку мира из Чехии Иржи Легечку (11).

Встреча де Минора с Легечкой продлилась 2 часа и 47 минут. В её рамках Алекс восемь раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из девяти заработанных. На счету Иржи девять эйсов, пять двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из пяти.

За выход в полуфинал турнира в Вашингтоне де Минор сразится с 32-й ракеткой мира из США Брэндоном Накашимой (14).