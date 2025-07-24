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Алекс де Минор — Иржи Легечка, результат матча 24 июля 2025, счет 2:1, 3-й круг Вашингтона

Алекс де Минор вышел в четвертьфинал турнира в Вашингтоне, в трёх сетах одолев Легечку
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13-я ракетка мира австралийский теннисист Алекс де Минор вышел в четвертьфинал турнира категории ATP-500 в Вашингтоне (США), призовой фонд которого составляет $ 2 396 115.

Вашингтон (м). 3-й круг
24 июля 2025, четверг. 20:20 МСК
Алекс де Минор
13
Австралия
Алекс де Минор
А. де Минор
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
7 7 		6 6 6
6 4 		7 8 4
         
Иржи Легечка
25
Чехия
Иржи Легечка
И. Легечка

В матче третьего круга де Минор (7) со счётом 7:6 (7:4), 6:7 (6:8), 6:4 обыграл 25-ю ракетку мира из Чехии Иржи Легечку (11).

Встреча де Минора с Легечкой продлилась 2 часа и 47 минут. В её рамках Алекс восемь раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из девяти заработанных. На счету Иржи девять эйсов, пять двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из пяти.

За выход в полуфинал турнира в Вашингтоне де Минор сразится с 32-й ракеткой мира из США Брэндоном Накашимой (14).

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Календарь турнира ATP-500 в Вашингтоне (2025)
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