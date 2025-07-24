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«Им пора поднатужиться». Турсунов — о конкурентах Арины Соболенко

«Им пора поднатужиться». Турсунов — о конкурентах Арины Соболенко
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Бывшая 20-я ракетка мира, а ныне российский тренер Дмитрий Турсунов высказался о положении первой ракетки мира представительницы Беларуси Арины Соболенко в мировом рейтинге.

«Интересно, что Соболенко, не выиграв ни одного «Шлема» в 2025-м, обгоняет двух победительниц «Шлемов» по набранным за этот год очкам почти в два раза… Пелотону пора поднатужиться…» — написал Турсунов на своей странице в социальных сетях.

Напомним, Соболенко и Турсунов работали вместе на протяжении 15 месяцев в 2018-2019 годах. Последним турниром, на котором выступала Соболенко, был Уимблдон. Белоруска покинула соревнования на стадии полуфинала, где проиграла представительнице США Аманде Анисимовой.

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