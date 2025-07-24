Бен Шелтон уверенно вышел в четвертьфинал турнира ATP-500 в Вашингтоне

Восьмая ракетка мира, 22-летний американский теннисист Бен Шелтон уверенно вышел в четвертьфинал турнира категории ATP-500 в Вашингтоне (США), призовой фонд которого составляет $ 2 396 115.

В матче третьего круга Шелтон (4) со счётом 6:3, 6:2 обыграл 35-ю ракетку мира из Канады Габриэля Диалло (15).

Встреча Шелтона с Диалло продлилась 1 час и 2 минуты. В её рамках Бен 16 раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из четырёх заработанных. На счету Габриэля пять эйсов, четыре двойные ошибки и ни одного заработанного брейк-пойнта.

За выход в полуфинал турнира в Вашингтоне Шелтон сразится с победителем матча Флавио Коболли (Италия, 9) – Фрэнсис Тиафо (США, 6).