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Бен Шелтон — Габриэль Диалло, результат матча 24 июля 2025, счёт 2:0, 3-й круг Вашингтона

Бен Шелтон уверенно вышел в четвертьфинал турнира ATP-500 в Вашингтоне
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Восьмая ракетка мира, 22-летний американский теннисист Бен Шелтон уверенно вышел в четвертьфинал турнира категории ATP-500 в Вашингтоне (США), призовой фонд которого составляет $ 2 396 115.

Вашингтон (м). 3-й круг
24 июля 2025, четверг. 22:45 МСК
Бен Шелтон
8
США
Бен Шелтон
Б. Шелтон
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		2
         
Габриэль Диалло
35
Канада
Габриэль Диалло
Г. Диалло

В матче третьего круга Шелтон (4) со счётом 6:3, 6:2 обыграл 35-ю ракетку мира из Канады Габриэля Диалло (15).

Встреча Шелтона с Диалло продлилась 1 час и 2 минуты. В её рамках Бен 16 раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из четырёх заработанных. На счету Габриэля пять эйсов, четыре двойные ошибки и ни одного заработанного брейк-пойнта.

За выход в полуфинал турнира в Вашингтоне Шелтон сразится с победителем матча Флавио Коболли (Италия, 9) – Фрэнсис Тиафо (США, 6).

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Календарь турнира ATP-500 в Вашингтоне (2025)
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