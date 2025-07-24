Даниил Медведев: честно говоря, у меня был целый сезон, когда очень сильно болело плечо
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Чемпион US Open – 2021, 14-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев после выхода в четвертьфинал турнира категории ATP-500 в Вашингтоне (США) ответил на вопрос, какое значение в его игре имеет подача и продолжает ли он её совершенствовать.
Вашингтон (м). 3-й круг
24 июля 2025, четверг. 18:10 МСК
14
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|2
243
У Ибин
У. Ибин
«Честно говоря, был целый сезон, точнее, 365 дней, когда у меня очень сильно болело плечо. Сейчас я чувствую себя гораздо лучше и могу продолжать работать над подачей», — сказал Медведев в интервью на корте.
В матче третьего круга Медведев (8) со счётом 6:3, 6:2 обыграл 243-ю ракетку мира из Китая У Ибина (Q). Следующим соперником Даниила станет 59-я ракетка мира из Франции, лаки-лузер Корентен Муте.
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