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Александр Бублик 20-й раз в карьере вышел в полуфинал турнира категории ATP

Александр Бублик 20-й раз в карьере вышел в полуфинал турнира категории ATP
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30-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик 20-й раз в карьере вышел в полуфинал турнира категории ATP.

Кицбюэль. 1/4 финала
24 июля 2025, четверг. 16:25 МСК
Александр Бублик
30
Казахстан
Александр Бублик
А. Бублик
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
4 		2
         
Александр Шевченко
110
Казахстан
Александр Шевченко
А. Шевченко

Сегодня, 24 июля, Бублик пробился в полуфинал грунтового турнира категории ATP-250 в Кицбюэле (Австрия), призовой фонд которого составляет € 596 035. В матче 1/4 финала, который прерывался из-за дождя, он со счётом 6:4, 6:2 обыграл 110-ю ракетку мира представителя Казахстана Александра Шевченко.

Следующим соперником Бублика в Кицбюэле станет Ботик ван де Зандсхулп из Нидерландов. Действующим чемпионом турнира категории ATP-250 в Кицбюэле является итальянец Маттео Берреттини. В финале 2024 года он одолел француза Юго Гастона со счётом 7:5, 6:3.

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