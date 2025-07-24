Александр Бублик 20-й раз в карьере вышел в полуфинал турнира категории ATP

30-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик 20-й раз в карьере вышел в полуфинал турнира категории ATP.

Сегодня, 24 июля, Бублик пробился в полуфинал грунтового турнира категории ATP-250 в Кицбюэле (Австрия), призовой фонд которого составляет € 596 035. В матче 1/4 финала, который прерывался из-за дождя, он со счётом 6:4, 6:2 обыграл 110-ю ракетку мира представителя Казахстана Александра Шевченко.

Следующим соперником Бублика в Кицбюэле станет Ботик ван де Зандсхулп из Нидерландов. Действующим чемпионом турнира категории ATP-250 в Кицбюэле является итальянец Маттео Берреттини. В финале 2024 года он одолел француза Юго Гастона со счётом 7:5, 6:3.