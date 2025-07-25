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«Почти всё время было больно». Медведев раскрыл детали своих проблем с плечом

«Почти всё время было больно». Медведев раскрыл детали своих проблем с плечом
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Чемпион US Open – 2021, 14-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев раскрыл детали своих проблем с плечом после выхода в четвертьфинал турнира категории ATP-500 в Вашингтоне (США).

Вашингтон (м). 3-й круг
24 июля 2025, четверг. 18:10 МСК
Даниил Медведев
14
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		2
         
У Ибин
243
Китай
У Ибин
У. Ибин

– Даниил, на корте вы упомянули, что в течение года чувствовали боль в плече? Мне любопытно, каковы точные сроки ваших проблем с плечом?
– Если я правильно помню, это было с середины 2023-го по середину 2024 года. Почти всё время мне было больно. Иногда больше, иногда – меньше. Это непросто, ведь на тренировках хочется работать над подачей, но я этого не делал, потому что боялся обострить ситуацию.

Но мы нашли способ, как работать с этим, и с середины 2024 года у меня ничего не болит.

Опять же, в наши дни редко попадаются хард-корты с быстрыми мячами. Всякий раз, когда такое всё же случалось, я подавал хорошо. Вот почему я подавал хорошо в 2019, 2020, 2021 годах, — приводит слова Медведева с пресс-конференции TennisONE App.

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