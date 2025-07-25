Алекс де Минор оценил выход в четвертьфинал турнира ATP-500 в Вашингтоне
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13-я ракетка мира австралийский теннисист Алекс де Минор вышел в четвертьфинал турнира категории ATP-500 в Вашингтоне (США), призовой фонд которого составляет $ 2 396 115. В матче третьего круга он со счётом 7:6 (7:4), 6:7 (6:8), 6:4 обыграл 25-ю ракетку мира из Чехии Иржи Легечку.
Вашингтон (м). 3-й круг
24 июля 2025, четверг. 20:20 МСК
13
Алекс де Минор
А. де Минор
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|6 6
|6
|
|7 8
|4
25
Иржи Легечка
И. Легечка
«Я копал очень глубоко. Не хотел уступать, заработав матч-пойнт во втором сете, после которого я допустил двойную ошибку. Я сказал себе, что буду бороться и сделаю всё, что в моих силах, чтобы попытаться выиграть этот матч. Это был очень тяжёлый поединок», — сказал де Минор после встречи.
За выход в полуфинал турнира в Вашингтоне де Минор сразится с 32-й ракеткой мира из США Брэндоном Накашимой (14).
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