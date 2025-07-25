«Ты найдёшь свой ритм». Циципас выложил пост на фоне трудностей в карьере

Двукратный финалист турниров «Большого шлема», 29-я ракетка мира Стефанос Циципас опубликовал пост о непростых временах. Греческий теннисист испытывает проблемы с результатами на корте. Также ранее он расстался с испанской теннисисткой Паулой Бадосой.

«Ты наконец найдёшь свой ритм… прямо перед тем, как прекратится дождь», — написал Циципас на своей странице в социальных сетях.

Стефанос Циципас сообщил о завершении сотрудничества с чемпионом Уимблдона-2001 хорватским специалистом Гораном Иванишевичем. Греческий теннисист работал с наставником с конца мая 2025 года. Ранее Иванишевич публично раскритиковал физическую форму Циципаса во время совместной работы с ним.