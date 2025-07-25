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Медведев: потрясающе, что я сыграл в финале US Open — 2023, ведь плечо болело каждый день

Медведев: потрясающе, что я сыграл в финале US Open — 2023, ведь плечо болело каждый день
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Чемпион US Open – 2021, 14-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев рассказал, как боль в плече отражалась на его игре и эмоциональном состоянии. Ранее россиянин признался, что испытывал трудности с середины 2023-го по середину 2024 года.

– Даниил, расскажите, проблема с плечом беспокоила вас только на подаче или при других ударах тоже?
– Ну, когда эти проблемы были, это беспокоило меня и при ударе справа. Это больше похоже… на общее энергетическое состояние. Когда у тебя что-то болит, с этим нелегко справляться. Но вы проходите через это. Мне удалось сыграть в финале US Open – 2023, что было просто потрясающе, с учётом того, что плечо болело каждый день. Так что это не конец света, но, конечно, лучше жить без боли, и у меня сейчас ничего не болит. Это хорошо, — приводит слова Медведева с пресс-конференции TennisONE App.

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