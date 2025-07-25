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Бен Шелтон с подачи попал мячом в зрительницу на турнире в Вашингтоне

Бен Шелтон с подачи попал мячом в зрительницу на турнире в Вашингтоне
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Восьмая ракетка мира, 22-летний американский теннисист Бен Шелтон попал в неприятный инцидент по ходу матча третьего круга турнира категории ATP-500 в Вашингтоне, США, где со счётом 6:3, 6:2 обыграл 35-ю ракетку мира из Канады Габриэля Диалло.

Вашингтон (м). 3-й круг
24 июля 2025, четверг. 22:45 МСК
Бен Шелтон
8
США
Бен Шелтон
Б. Шелтон
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		2
         
Габриэль Диалло
35
Канада
Габриэль Диалло
Г. Диалло

Шелтон, обладающий одной из самых мощных подач в ATP, случайно попал мячом в Вашингтоне в одну из зрительниц, которая сидела на первых рядах. Она не пострадала. Но Шелтон всё равно проявил участие и обратился к девушке: «Извини. Ты в порядке? Моя ошибка».

Видео инцидента доступно на YouTube-канале Tennis TV. Права на него принадлежат ATP.

Интересно, что прямо перед подачей Шелтона судья на вышке просил зрителей на первых рядах быть внимательнее, так как мяч от подачи Бена летит очень быстро.

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