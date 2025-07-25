«Меня это действительно задело». Медведев — о двух поражениях подряд на старте «Шлемов»

Чемпион US Open — 2021, 14-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев признался, что его задел тот факт, что он проиграл на старте двух турниров «Большого шлема» подряд в 2025 году: на «Ролан Гаррос» — Кэмерону Норри (в пяти сетах), на Уимблдоне — Бенжамену Бонзи (в четырёх партиях).

«После Уимблдона я сидел и думал, что играл неплохо, но уступил в первом круге. При этом ты осознаёшь, что соперник, скорее всего, вылетит во втором или третьем круге. Я думал: «Чёрт, я не так уж и плохо сыграл, а вылетаю в первом круге «Шлема» второй раз подряд». Это меня действительно задело.

Но после нескольких дней на Ибице (Медведев проводил там отпуск после Уимблдона. — Прим. «Чемпионата») понимаешь, что единственный выход — работать усердно. Если не получится, значит, такова жизнь», — приводит слова Медведева Tennis.com.