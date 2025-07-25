Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Олмос/Сутджиади — Рыбакина/Радукану, результат матча 25 июля 2025, счёт 0:2, 1/4 финала турнира в Вашингтоне (пары)

Рыбакина и Радукану вышли в полуфинал турнира в Вашингтоне в парном разряде
Комментарии

12-я ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина в паре с 46-й ракеткой мира спортсменкой из Великобритании Эммой Радукану вышли в полуфинал турнира в Вашингтоне в парном разряде. На стадии четвертьфинала они одолели Джулиану Олмос (Мексика) и Алдилу Сутджиади (Индонезия) со счётом 7:6 (7:8), 6:4.

Матч продолжался 1 час 35 минут. На счету Рыбакиной и Радукану пять подач навылет, три двойные ошибки и пять реализованных брейк-пойнтов из восьми. Их соперницы допустили две двойные ошибки и реализовали четыре брейк-пойнта из семи.

За выход в финал они сразятся с китайско-американским дуэтом Чжан ШуайТэйлор Таунсенд.

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android