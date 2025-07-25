Рыбакина и Радукану вышли в полуфинал турнира в Вашингтоне в парном разряде
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12-я ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина в паре с 46-й ракеткой мира спортсменкой из Великобритании Эммой Радукану вышли в полуфинал турнира в Вашингтоне в парном разряде. На стадии четвертьфинала они одолели Джулиану Олмос (Мексика) и Алдилу Сутджиади (Индонезия) со счётом 7:6 (7:8), 6:4.
Матч продолжался 1 час 35 минут. На счету Рыбакиной и Радукану пять подач навылет, три двойные ошибки и пять реализованных брейк-пойнтов из восьми. Их соперницы допустили две двойные ошибки и реализовали четыре брейк-пойнта из семи.
За выход в финал они сразятся с китайско-американским дуэтом Чжан Шуай – Тэйлор Таунсенд.
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