Фрэнсис Тиафо уверенно обыграл Флавио Коболли и вышел в четвертьфинал турнира в Вашингтоне

В ночь с 24 на 25 июля мск в столице США Вашингтоне прошёл матч третьего круга хардового турнира категории ATP-500 между 11-й ракеткой мира американцем Фрэнсисом Тиафо, посеянным под шестым номером, и итальянцем, 18-м в рейтинге ATP Флавио Коболли (девятый посев). Тиафо выиграл встречу в двух сетах — 6:1, 6:4.

Продолжительность матча составила 1 час 13 минут. Тиафо выполнил восемь эйсов, допустил четыре двойные ошибки и реализовал четыре из восьми брейк-пойнтов. Ковачевич также четыре раза подал навылет при шести двойных ошибках и выиграл за матч один брейк-пойнт из пяти заработанных.

В четвертьфинале турнира в Вашингтоне Фрэнсис Тиафо сыграет с восьмым в рейтинге ATP, соотечественником Беном Шелтоном (четвёртый посев).

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