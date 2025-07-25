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Фрэнсис Тиафо — Флавио Коболли, результат матча 25 июля 2025, счёт 2:0, 3-й круг турнира ATP-500 в Вашингтоне, США

Фрэнсис Тиафо уверенно обыграл Флавио Коболли и вышел в четвертьфинал турнира в Вашингтоне
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В ночь с 24 на 25 июля мск в столице США Вашингтоне прошёл матч третьего круга хардового турнира категории ATP-500 между 11-й ракеткой мира американцем Фрэнсисом Тиафо, посеянным под шестым номером, и итальянцем, 18-м в рейтинге ATP Флавио Коболли (девятый посев). Тиафо выиграл встречу в двух сетах — 6:1, 6:4.

Вашингтон (м). 3-й круг
25 июля 2025, пятница. 01:10 МСК
Флавио Коболли
18
Италия
Флавио Коболли
Ф. Коболли
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
1 		4
6 		6
         
Фрэнсис Тиафо
11
США
Фрэнсис Тиафо
Ф. Тиафо

Продолжительность матча составила 1 час 13 минут. Тиафо выполнил восемь эйсов, допустил четыре двойные ошибки и реализовал четыре из восьми брейк-пойнтов. Ковачевич также четыре раза подал навылет при шести двойных ошибках и выиграл за матч один брейк-пойнт из пяти заработанных.

В четвертьфинале турнира в Вашингтоне Фрэнсис Тиафо сыграет с восьмым в рейтинге ATP, соотечественником Беном Шелтоном (четвёртый посев).

Календарь турнира ATP-500 в Вашингтоне
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