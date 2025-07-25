«Я могу победить кого угодно». Медведев — после выхода в 1/4 финала турнира в Вашингтоне

Чемпион US Open — 2021, 14-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев высказался о своей форме после выхода в четвертьфинал турнира категории ATP-500 в Вашингтоне (США).
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«Я знаю, что когда я играю хорошо, я могу победить кого угодно — буквально любого. Может быть, против Карлоса и Янника шансы будут на их стороне, но я всё равно могу их победить. Я побеждал любого другого игрока много раз. Знаю, что когда вернусь на этот уровень, то смогу победить кого угодно. Вот откуда берётся мой оптимизм, и я усердно работаю над тем, чтобы найти свой ритм. Тогда результаты и рейтинги придут сами собой», — приводит слова Медведева Tennis.com.
Напомним, в матче 3-го круга россиянин был сильнее 243-й ракетки мира из Китая У Ибина (6:3, 6:2) и в следующем раунде соревнований встретится с Корентеном Муте (Франция, LL).
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