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Джессика Пегула — Лейла Фернандес, результат матча 25 июля 2025, счет 1:2, 2-й круг турнира в Вашингтоне

Фернандес обыграла Пегулу во втором круге турнира в Вашингтоне
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Представительница Канады 36-я ракетка мира Лейла Фернандес вышла в третий круг турнира в Вашингтоне. Во втором круге она обыграла американку четвёртую ракетку мира Джессику Пегулу со счётом 6:3, 1:6, 7:5.

Вашингтон (ж). 2-й круг
25 июля 2025, пятница. 00:40 МСК
Джессика Пегула
4
США
Джессика Пегула
Д. Пегула
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
3 		6 5
6 		1 7
         
Лейла Фернандес
36
Канада
Лейла Фернандес
Л. Фернандес

Продолжительность встречи составила 2 часа 20 минут. За это время Пегула сделала два эйса, допустила четыре двойные ошибки и реализовала три из шести брейк-пойнтов. На счету Фернандес пять подач навылет, девять двойных ошибок и три реализованных брейк-пойнта из восьми.

В следующем круге Фернандес встретится с американкой Тэйлор Таунсенд.

Турнир в Вашингтоне проходит с 21 по 27 июля. Общий призовой фонд турнира составляет $ 1,2 млн. Действующим победителем турнира является испанка Паула Бадоса, которая в решающем матче обыграла чешку Мари Боузкову.

Календарь турнира в Вашингтоне
Сетка турнира в Вашингтоне
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