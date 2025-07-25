Фернандес обыграла Пегулу во втором круге турнира в Вашингтоне

Представительница Канады 36-я ракетка мира Лейла Фернандес вышла в третий круг турнира в Вашингтоне. Во втором круге она обыграла американку четвёртую ракетку мира Джессику Пегулу со счётом 6:3, 1:6, 7:5.

Продолжительность встречи составила 2 часа 20 минут. За это время Пегула сделала два эйса, допустила четыре двойные ошибки и реализовала три из шести брейк-пойнтов. На счету Фернандес пять подач навылет, девять двойных ошибок и три реализованных брейк-пойнта из восьми.

В следующем круге Фернандес встретится с американкой Тэйлор Таунсенд.

Турнир в Вашингтоне проходит с 21 по 27 июля. Общий призовой фонд турнира составляет $ 1,2 млн. Действующим победителем турнира является испанка Паула Бадоса, которая в решающем матче обыграла чешку Мари Боузкову.