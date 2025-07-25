Фернандес обыграла Пегулу во втором круге турнира в Вашингтоне

Представительница Канады 36-я ракетка мира Лейла Фернандес вышла в третий круг турнира в Вашингтоне. Во втором круге она обыграла американку четвёртую ракетку мира Джессику Пегулу со счётом 6:3, 1:6, 7:5.
|1
|2
|3
|
|6
|5
|
|1
|7
Продолжительность встречи составила 2 часа 20 минут. За это время Пегула сделала два эйса, допустила четыре двойные ошибки и реализовала три из шести брейк-пойнтов. На счету Фернандес пять подач навылет, девять двойных ошибок и три реализованных брейк-пойнта из восьми.
В следующем круге Фернандес встретится с американкой Тэйлор Таунсенд.
Турнир в Вашингтоне проходит с 21 по 27 июля. Общий призовой фонд турнира составляет $ 1,2 млн. Действующим победителем турнира является испанка Паула Бадоса, которая в решающем матче обыграла чешку Мари Боузкову.
- 25 июля 2025
-
03:04
-
02:50
-
02:27
-
01:16
-
01:00
-
00:46
-
00:42
-
00:33
-
00:21
-
00:18
-
00:10
- 24 июля 2025
-
23:58
-
23:57
-
23:45
-
23:38
-
23:15
-
22:53
-
22:30
-
21:56
-
21:54
-
21:33
-
21:10
-
20:57
-
20:42
-
20:15
-
20:05
-
19:59
-
19:53
-
19:41
-
19:22
-
18:59
-
18:54
-
18:47
-
18:23
-
17:59