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Винус Уильямс — Магдалена Френх, результат матча 25 июля 2025, счет 0:2, 2-й круг турнира в Вашингтоне

Винус Уильямс проиграла во втором круге турнира в Вашингтоне
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Представительница Польши Магдалена Френх обыграла американку Винус Уильямс во втором круге турнира в Вашингтоне со счётом 6:2, 6:2.

Вашингтон (ж). 2-й круг
25 июля 2025, пятница. 02:50 МСК
Винус Уильямс
США
Винус Уильямс
В. Уильямс
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		2
6 		6
         
Магдалена Френх
24
Польша
Магдалена Френх
М. Френх

Продолжительность встречи составила 1 час 13 минут. За это время Уильямс сделала один эйс, допустила пять двойных ошибок и реализовала одн из двух брейк-пойнтов. На счету Френх три подачи навылет, три двойные ошибки и пять реализованных брейк-пойнта из пяти.

В следующем круге Френх встретится с представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной.

Турнир в Вашингтоне проходит с 21 по 27 июля. Общий призовой фонд турнира составляет $ 1,2 млн. Действующим победителем турнира является испанка Паула Бадоса, которая в решающем матче обыграла чешку Мари Боузкову.

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