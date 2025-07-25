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Турнир WTA-500 в Вашингтоне: результаты игрового дня 24 июля

Турнир WTA-500 в Вашингтоне: результаты игрового дня 24 июля
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24 июля и в ночь на 25 июля мск в столице США Вашингтоне продолжился хардовый турнир категории WTA-500. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня у женщин. Победители в парах выделены курсивом.

Эмма Радукану (Великобритания) – Наоми Осака (Япония) – 6:4, 6:2
Тэйлор Таунсенд (США) – Софья Кенин (США) – 6:3, 6:0
Джессика Пегула (США) – Лейла Фернандес (Канада) – 3:6, 6:1, 5:7
Винус Уильямс (США) – Магдалена Френх (Польша) – 2:6, 2:6

Турнир в Вашингтоне проходит с 21 по 27 июля. Общий призовой фонд составляет $ 1,2 млн. Действующей победительницей турнира является испанка Паула Бадоса, которая в решающем матче обыграла чешку Мари Боузкову.

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