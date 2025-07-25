Тейлор Фриц уверенно обыграл Маттео Арнальди и вышел в четвертьфинал турнира в Вашингтоне

Четвёртая ракетка мира американский теннисист Тейлор Фриц, посеянный под первым номером, одолел итальянского спортсмена Маттео Арнальди (44-я строчка рейтинга АТР) в матче третьего круга турнира категории ATP-500 в Вашингтоне (США). Счёт — 6:3, 6:4.

Продолжительность матча составила 1 час 41 минута. Фриц выполнил 10 эйсов, допустил две двойные ошибки и реализовал 2 из 10 брейк-пойнтов. Арнальди семь раз подал навылет при одной двойной ошибке и не выиграл за матч ни одного брейк-пойнта из четырёх заработанных.

В четвертьфинале турнира в Вашингтоне Тейлор Фриц сыграет с 26-м в рейтинге ATP, испанцем Алехандро Давидович-Фокина (12-й посев).

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