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Тейлор Фриц — Маттео Арнальди, результат матча 25 июля 2025, счёт 2:0, 3-й круг турнира ATP-500 в Вашингтоне, США

Тейлор Фриц уверенно обыграл Маттео Арнальди и вышел в четвертьфинал турнира в Вашингтоне
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Четвёртая ракетка мира американский теннисист Тейлор Фриц, посеянный под первым номером, одолел итальянского спортсмена Маттео Арнальди (44-я строчка рейтинга АТР) в матче третьего круга турнира категории ATP-500 в Вашингтоне (США). Счёт — 6:3, 6:4.

Вашингтон (м). 3-й круг
25 июля 2025, пятница. 03:20 МСК
Тейлор Фриц
4
США
Тейлор Фриц
Т. Фриц
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		4
         
Маттео Арнальди
44
Италия
Маттео Арнальди
М. Арнальди

Продолжительность матча составила 1 час 41 минута. Фриц выполнил 10 эйсов, допустил две двойные ошибки и реализовал 2 из 10 брейк-пойнтов. Арнальди семь раз подал навылет при одной двойной ошибке и не выиграл за матч ни одного брейк-пойнта из четырёх заработанных.

В четвертьфинале турнира в Вашингтоне Тейлор Фриц сыграет с 26-м в рейтинге ATP, испанцем Алехандро Давидович-Фокина (12-й посев).

Календарь турнира ATP-500 в Вашингтоне
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