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Турнир ATP-500 в Вашингтоне: результаты игрового дня 24 июля: как сыграл Медведев, Фриц, Шелтон, кто вылетел, участники 1/4 финала

Турнир ATP-500 в Вашингтоне: результаты игрового дня 24 июля
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24 июля и в ночь на 25 июля мск в столице США Вашингтоне продолжился хардовый турнир категории ATP-500. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами четвёртого игрового дня у мужчин (курсивом выделены победители).

Теннис. Турнир ATP-500 в Вашингтоне. Результаты игрового дня 24-25 июля

Брэндон Накашима (США, 14) — Кэмерон Норри (Великобритания) — 7:6, 6:3;
Даниил Медведев (Россия, 8) — У Ибин (Китай) — 6:3, 6:2;
Даниэль Эванс (Великобритания,) — Корентен Муте (Франция) — 2:6, 6:7;
Алекс де Минор (Австралия, 7) — Иржи Легечка (Чехия, 11) — 7:6, 6:7, 6:4;
Алехандро Давидович-Фокина (Испания, 12) — Лёнер Тьен (США) — 6:2, 6:2;
Бен Шелтон (США, 4) — Габриэль Диало (Канада, 15) — 6:3, 6:2;
Тейлор Фриц (США, 1) — Маттео Арнальди (Италия) — 3:6, 3:6;
Флавио Коболли (Италия, 9) — Фрэнсис Тиафо (США, 6) — 3:6, 4:6.

Турнир ATP-500 в Вашингтоне проходит с 21 по 27 июля.

Календарь турнира ATP-500 в Вашингтоне
Сетка турнира ATP-500 в Вашингтоне
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