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Определились все четвертьфиналисты мужского турнира ATP-500 в Вашингтоне

Определились все четвертьфиналисты мужского турнира ATP-500 в Вашингтоне
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Стали известны все теннисисты, которые сыграют в 1/4 финала в одиночном разряде на хардовом турнире категории ATP-500 в столице США Вашингтоне.

Борьбу за итоговую победу на этой стадии продолжат Тейлор Фриц (США, 1), Бен Шелтон (США, 4), Фрэнсис Тиафо (США, 6), Алекс де Минор (Австралия, 7), Даниил Медведев (Россия, 8), Алехандро Давидович-Фокина (Испания, 12), Брэндон Накашима (США, 14) и Корентен Муте (Франция).

Все пары 1/4 финала на ATP-500 в Вашингтоне

Тейлор Фриц (США, 1) — Алехандро Давидович-Фокина (Испания, 12)
Бен Шелтон (США, 4) — Фрэнсис Тиафо (США, 6)
Даниил Медведев (Россия, 8) — Корентен Муте (Франция)
Алекс де Минор (Австралия, 7) — Брэндон Накашима (США, 14)

Календарь турнира ATP-500 в Вашингтоне
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Видео: Медведев тренируется перед стартом турнира в Вашингтоне

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