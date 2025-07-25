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Турнир ATP-500 в Вашингтоне: расписание игрового дня 25 июля

Турнир ATP-500 в Вашингтоне: расписание игрового дня 25 июля
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Сегодня, 25 июля, и в ночь на 26 июля по московскому времени пройдут матчи второго круга хардового турнира категории ATP-500 в Вашингтоне. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием очередного игрового дня.

Теннис. ATP-500 в Вашингтоне. 1/8 финала, 25-26 июля (время московское):

21:00. Даниил Медведев (Россия) — Корентен Муте (Франция);

23:00. Алекс де Минор (Австралия) — Брэндон Накашима (США);

2:00. Бен Шелтон (США) — Фрэнсис Тиафо (США);

3:30. Тейлор Фриц (США) — Алехандро Давидович-Фокина (Испания).

Турнир в Вашингтоне проходит с 21 по 27 июля. Действующий чемпион — американец Себастьян Корда.

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