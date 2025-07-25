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Патрик Муратоглу сравнил пикового Надаля и Алькараса в игре на грунте

Патрик Муратоглу сравнил пикового Надаля и Алькараса в игре на грунте
Карлос Алькарас и Рафаэль Надаль
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Тренер Патрик Муратоглу заявил, что вторая ракетка мира Карлос Алькарас не смог бы превзойти пикового Рафаэля Надаля на грунтовых кортах. Он также отметил вклад Алькараса и Янника Синнера в современный теннис.

«На недавнем ужине тура UTS Ник Кирьос задал мне вопрос, на который ответить не так уж и просто: «Алькарас и Синнер уже играют лучше, чем Федерер, Надаль и Джокович в их лучшие годы?»

Я как раз посмотрел финал «Ролан Гаррос». И, честно говоря, до сих пор прихожу в себя — уровень игры был настолько высок. Ответил Нику: «Да, думаю, они играют лучше». Темп, интенсивность, скорость — это нереально. Но это не значит, что они бы победили Надаля на пике формы на грунте. Тут мы с Ником сошлись во мнении. Игра Рафы на грунте была абсолютно уникальной. Его вращения, ментальная сила… Алькарас мог бы выиграть 2–3 матча из 10, но остальные забрал бы Рафа. В чём я уверен, так это в том, что Синнер и Алькарас выводят теннис на новый уровень. Мы своими глазами наблюдаем за эволюцией игры», — приводит слова Муратоглу We love tennis.

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