Турнир WTA-500 в Вашингтоне: расписание игрового дня 25 июля

Сегодня, 25 июля, в столице США Вашингтоне продолжается хардовый турнир категории WTA-500. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием матчей третьего игрового дня.

Теннис. Турнир WTA-500 в Вашингтоне. Расписание игрового дня 25 июля (время московское):

19:00. Эмма Радукану (Великобритания) — Мария Саккари (Греция);

21:00. Лейла Фернандес (Канада) — Тэйлор Таунсенд (США);

23:00. Елена Рыбакина (Казахстан) — Магдалена Френх (Польша);

1:00. Анна Калинская (Россия) — Клара Таусон (Дания).

Турнир в Вашингтоне проходит с 21 по 27 июля. Действующей чемпионкой соревнований является испанка Паула Бадоса.