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Мария Саккари оценила свои шансы на титул турнира WTA-500 в Вашингтоне

Мария Саккари оценила свои шансы на титул турнира WTA-500 в Вашингтоне
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90-я ракетка мира греческая теннисистка Мария Саккари оценила свою шансы на турнире категории WTA-500 в столице США Вашингтоне. Ранее она вышла в четвертьфинал соревнований.

«Хард определённо моё любимое покрытие. Нравится грунт, но без сомнения предпочитаю хард. Я многого ожидаю, потому что у меня была неделя выходных. Это мне очень помогло. Чувствую себя перезаряженной и готовой к поединкам», — сказала Саккари на пресс-конференции.

Турнир в Вашингтоне проходит с 21 по 27 июля. Общий призовой фонд составляет $ 1,2 млн. Действующей победительницей турнира является испанка Паула Бадоса, которая в решающем матче обыграла чешку Мари Боузкову.

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