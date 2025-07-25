Мария Саккари оценила свои шансы на титул турнира WTA-500 в Вашингтоне

90-я ракетка мира греческая теннисистка Мария Саккари оценила свою шансы на турнире категории WTA-500 в столице США Вашингтоне. Ранее она вышла в четвертьфинал соревнований.

«Хард определённо моё любимое покрытие. Нравится грунт, но без сомнения предпочитаю хард. Я многого ожидаю, потому что у меня была неделя выходных. Это мне очень помогло. Чувствую себя перезаряженной и готовой к поединкам», — сказала Саккари на пресс-конференции.

Турнир в Вашингтоне проходит с 21 по 27 июля. Общий призовой фонд составляет $ 1,2 млн. Действующей победительницей турнира является испанка Паула Бадоса, которая в решающем матче обыграла чешку Мари Боузкову.