«В естественной среде обитания». Гауфф поделилась яркими фотографиями со своего отдыха

Американская теннисистка вторая ракетка мира Кори Гауфф поделилась завораживающими фотографиями с отдыха во Флориде (США).

«Флоридская девушка в своей естественной среде обитания», — написала Гауфф в социальных сетях.

Кори Гауфф Фото: из личного архива Кори Гауфф

Кори Гауфф Фото: из личного архива Кори Гауфф

Кори Гауфф Фото: из личного архива Кори Гауфф

Кори Гауфф Фото: из личного архива Кори Гауфф

Ранее появился обновлённый рейтинг Женской теннисной ассоциации (WTA), в котором Кори Гауфф сохранила вторую позицию. В её активе 7669 очков. Она также стала победительницей премии ESPY в номинации «Теннисист года». В борьбе за награду 21-летняя Гауфф обошла первую ракетку мира среди мужчин итальянца Янника Синнера, второго номера рейтинга испанца Карлоса Алькараса и первого номера рейтинга WTA белоруску Арину Соболенко.