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Главная Теннис Новости

«В естественной среде обитания». Гауфф поделилась яркими фотографиями со своего отдыха

«В естественной среде обитания». Гауфф поделилась яркими фотографиями со своего отдыха
Кори Гауфф
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Американская теннисистка вторая ракетка мира Кори Гауфф поделилась завораживающими фотографиями с отдыха во Флориде (США).

«Флоридская девушка в своей естественной среде обитания», — написала Гауфф в социальных сетях.

Кори Гауфф

Кори Гауфф

Фото: из личного архива Кори Гауфф

Кори Гауфф

Кори Гауфф

Фото: из личного архива Кори Гауфф

Кори Гауфф

Кори Гауфф

Фото: из личного архива Кори Гауфф

Кори Гауфф

Кори Гауфф

Фото: из личного архива Кори Гауфф

Ранее появился обновлённый рейтинг Женской теннисной ассоциации (WTA), в котором Кори Гауфф сохранила вторую позицию. В её активе 7669 очков. Она также стала победительницей премии ESPY в номинации «Теннисист года». В борьбе за награду 21-летняя Гауфф обошла первую ракетку мира среди мужчин итальянца Янника Синнера, второго номера рейтинга испанца Карлоса Алькараса и первого номера рейтинга WTA белоруску Арину Соболенко.

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