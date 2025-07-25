Тиафо — о матче с Шелтоном: попытаемся оторвать друг другу головы, зрителям это понравится

11-я ракетка мира американский теннисист Фрэнсис Тиафо высказался о предстоящем матче с соотечественником Беном Шелтоном в рамках 1/4 финала турнира ATP-500 в Вашингтоне.

«Я в восторге. Мы большие друзья. В прошлом году мы провели потрясающий матч на US Open. Думаю, это лучший теннис в нашей карьере. Он отличный игрок, мой большой друг. Кубок Лэйвера, Кубок Дэвиса. Мы общаемся друг с другом вне игры, тусуемся за пределами корта. Я люблю этого чувака, но завтра, очевидно, у нас не будет друзей. Мы попытаемся оторвать друг другу головы, и зрителям это понравится», — сказал Тиафо на пресс-конференции.

Турнир в Вашингтоне проходит с 21 по 27 июля. Действующий чемпион — американец Себастьян Корда.