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Тиафо — о матче с Шелтоном: попытаемся оторвать друг другу головы, зрителям это понравится

Тиафо — о матче с Шелтоном: попытаемся оторвать друг другу головы, зрителям это понравится
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11-я ракетка мира американский теннисист Фрэнсис Тиафо высказался о предстоящем матче с соотечественником Беном Шелтоном в рамках 1/4 финала турнира ATP-500 в Вашингтоне.

Вашингтон (м). 1/4 финала
26 июля 2025, суббота. 02:00 МСК
Бен Шелтон
8
США
Бен Шелтон
Б. Шелтон
Не начался
1 2 3
         
         
Фрэнсис Тиафо
11
США
Фрэнсис Тиафо
Ф. Тиафо

«Я в восторге. Мы большие друзья. В прошлом году мы провели потрясающий матч на US Open. Думаю, это лучший теннис в нашей карьере. Он отличный игрок, мой большой друг. Кубок Лэйвера, Кубок Дэвиса. Мы общаемся друг с другом вне игры, тусуемся за пределами корта. Я люблю этого чувака, но завтра, очевидно, у нас не будет друзей. Мы попытаемся оторвать друг другу головы, и зрителям это понравится», — сказал Тиафо на пресс-конференции.

Турнир в Вашингтоне проходит с 21 по 27 июля. Действующий чемпион — американец Себастьян Корда.

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