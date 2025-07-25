«Это просто невероятно». Френх — о победе над 45-летней Винус Уильямс
Поделиться
27-летняя представительница Польши Магдалена Френх прокомментировала победу над известной американской теннисисткой Винус Уильямс во втором круге турнира WTA-500 в Вашингтоне. Встреча завершилась со счётом 6:2, 6:2.
Вашингтон (ж). 2-й круг
25 июля 2025, пятница. 02:50 МСК
Винус Уильямс
В. Уильямс
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|2
|
|6
24
Магдалена Френх
М. Френх
«Она суперзвезда. Сегодня мне было очень тяжело держаться эмоционально. Это просто невероятно. Не представляю себя на корте через 17 лет. Без шансов», – сказала Френх в интервью на корте.
Ранее 45-летняя Винус Уильямс стала второй самой возрастной спортсменкой в истории, которой удалось победить в матче турнира WTA. Уильямс обыграла соотечественницу Питон Стирнс в матче первого круга турнира в Вашингтоне со счётом 6:3, 6:4.
Материалы по теме
Комментарии
- 25 июля 2025
-
10:45
-
10:34
-
10:00
-
09:54
-
09:45
-
09:40
-
09:35
-
08:30
-
06:07
-
05:52
-
05:03
-
05:03
-
04:21
-
04:07
-
03:04
-
02:50
-
02:27
-
01:16
-
01:00
-
00:46
-
00:42
-
00:33
-
00:21
-
00:18
-
00:10
- 24 июля 2025
-
23:58
-
23:57
-
23:45
-
23:38
-
23:15
-
22:53
-
22:30
-
21:56
-
21:54
-
21:33