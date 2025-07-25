«Это просто невероятно». Френх — о победе над 45-летней Винус Уильямс

27-летняя представительница Польши Магдалена Френх прокомментировала победу над известной американской теннисисткой Винус Уильямс во втором круге турнира WTA-500 в Вашингтоне. Встреча завершилась со счётом 6:2, 6:2.

«Она суперзвезда. Сегодня мне было очень тяжело держаться эмоционально. Это просто невероятно. Не представляю себя на корте через 17 лет. Без шансов», – сказала Френх в интервью на корте.

Ранее 45-летняя Винус Уильямс стала второй самой возрастной спортсменкой в истории, которой удалось победить в матче турнира WTA. Уильямс обыграла соотечественницу Питон Стирнс в матче первого круга турнира в Вашингтоне со счётом 6:3, 6:4.