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«Это просто невероятно». Френх — о победе над 45-летней Винус Уильямс

«Это просто невероятно». Френх — о победе над 45-летней Винус Уильямс
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27-летняя представительница Польши Магдалена Френх прокомментировала победу над известной американской теннисисткой Винус Уильямс во втором круге турнира WTA-500 в Вашингтоне. Встреча завершилась со счётом 6:2, 6:2.

Вашингтон (ж). 2-й круг
25 июля 2025, пятница. 02:50 МСК
Винус Уильямс
США
Винус Уильямс
В. Уильямс
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		2
6 		6
         
Магдалена Френх
24
Польша
Магдалена Френх
М. Френх

«Она суперзвезда. Сегодня мне было очень тяжело держаться эмоционально. Это просто невероятно. Не представляю себя на корте через 17 лет. Без шансов», – сказала Френх в интервью на корте.

Ранее 45-летняя Винус Уильямс стала второй самой возрастной спортсменкой в истории, которой удалось победить в матче турнира WTA. Уильямс обыграла соотечественницу Питон Стирнс в матче первого круга турнира в Вашингтоне со счётом 6:3, 6:4.

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«Это просто нереально!» 45-летняя Винус Уильямс победила в Вашингтоне и переписала историю
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