Саккари: знала, что рано или поздно начну играть лучше

90-я ракетка мира греческая теннисистка Мария Саккари высказалась о своём прогрессе на турнире категории WTA-500 в столице США Вашингтоне. Ранее она вышла в четвертьфинал соревнований.

«Я усердно работала последние месяцы — не 12, а, скорее, 8-9 месяцев после восстановления от травмы в прошлом году. Знала, что рано или поздно начну играть лучше. Шло неплохо, но не так, как я хотела, зато это хорошее начало. У меня было ощущение, что это должно было случиться. Я очень рада, что показываю хороший теннис здесь, в Вашингтоне», — сказала Саккари на пресс-конференции.

Турнир в Вашингтоне проходит с 21 по 27 июля. Общий призовой фонд составляет $ 1,2 млн. Действующей победительницей турнира является испанка Паула Бадоса.