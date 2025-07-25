«Не прощай, а до свидания». Пресс-служба WTA — о поражении Винус Уильямс в Вашингтоне
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Пресс-служба Женской теннисной ассоциации (WTA) отреагировала на поражение 45-летней известной американской теннисистки Винус Уильямс во втором круге турнира WTA-500 в Вашингтоне.
Вашингтон (ж). 2-й круг
25 июля 2025, пятница. 02:50 МСК
Винус Уильямс
В. Уильямс
Окончен
0 : 2
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|3
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|2
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|6
24
Магдалена Френх
М. Френх
«Не прощай, а до свидания», — заявила пресс-служба WTA.
Ранее Винус Уильямс стала второй самой возрастной спортсменкой в истории, которой удалось победить в матче турнира WTA. Уильямс обыграла соотечественницу Питон Стирнс в матче первого круга турнира в Вашингтоне со счётом 6:3, 6:4. Отметим, что Винус Уильямс получила уайлд-кард на турнир категории WTA-1000 в Цинциннати (США). Турнир в Цинциннати (США) пройдёт с 7 по 18 августа.
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