Тренер Даррен Кэхилл не поедет с Янником Синнером на US Open — 2025

Австралийский тренер Даррен Кэхилл взял перерыв в работе с первой ракеткой мира итальянцем Янником Синнером. Специалист пропустит Открытый чемпионат США — 2025, где Синнеру предстоит защищать титул. Об этом сообщает La Repubblica.

Ранее стало известно, что Янник Синнер вернул в свою команду фитнес-тренера Умберто Феррару. Он работал с Янником с мая 2022 года по сентябрь прошлого года. Они расстались после скандала с клостеболом.

US Open — 2025 пройдёт с 24 августа по 7 сентября. Cиннер является действующим чемпионом соревнований. В прошлогоднем финале он уверенно обыграл американца Тейлора Фрица. Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:4, 7:5.