Иванишевич — о критике Циципаса: таково нынешнее поколение. Видимо, вообще нельзя говорить

Чемпион Уимблдона-2001, хорватский теннисист, а ныне тренер Горан Иванишевич высказался о критике в его сторону из-за высказываний в сторону своего бывшего подопечного, грека Стефаноса Циципаса.

«Это было раздуто до невероятных масштабов, я его не оскорблял. Не то чтобы я говорил это за его спиной. Видимо, вообще нельзя ничего высказать. Я честно обо всём рассказал, чтобы вызвать реакцию. Таково нынешнее поколение. Он тоже это чувствует и понимает. Если не готов морально играть часами с топами, шансов в теннисе нет. На Уимблдоне он был не готов психологически. Надеюсь, он найдёт свой путь. Желаю ему всего наилучшего, мы знаем, какие у него были результаты – он не разучился играть в теннис», — приводит слова Иванишевича Punto de Break.

Сотрудничество Циципаса с Иванишевичем продлилось менее двух месяцев. За это время Стефанос победил в одном матче из трёх сыгранных.