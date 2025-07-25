Даниил Медведев назвал теннисиста, с которым хотел бы открыть совместный бизнес

Чемпион US Open – 2021, 14-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев ответил, что хотел бы открыть совместный бизнес с первой ракеткой мира итальянцем Янником Синнером.

«Надо найти кого-то, кто был бы немного спокойным. Не хочу, чтобы кто-то потерял все деньги, – парень может заработать миллионы, но также и потерять всё. Знаете, кто-то вроде Янника: холодноватый, хладнокровный, отличный игрок. Так что было бы неплохо открыть с ним бизнес», — сказал Медведев на пресс-конференции.

Напомним, 25 июля на корте «Теннисного центра им. Уильяма Фитцджеральда» в Вашингтоне состоится матч 1/4 финала Citi Open Даниил Медведев — Корентен Муте. Даниил на этом турнире уже победил Райлли Опелку и У Ибина.