Вероника Кудерметова рассказала, как с ней пытался познакомиться Хольгер Руне

28-летняя российская теннисистка Вероника Кудерметова рассказала, что девятая ракетка мира 22-летний датский теннисист Хольгер Руне пытался познакомиться с ней в социальных сетях.

«Недавно написал Руне. Я говорю: «Мальчик, я, наверное, слишком стара для тебя. Если ты смотрел мои соцсети, у меня есть муж». Он такой: «Ой, извини». После этого он со мной не здоровался», — сказала Кудерметова в интервью BB Tennis.

Напомним, Вероника Кудерметова стала чемпионкой Уимблдона-2025 в парном разряде. В решающем матче она в паре с Элисе Мертенс победила дуэт Елены Остапенко из Латвии и Се Шувэй из Китайского Тайбэя со счётом 3:6, 6:2, 6:4.