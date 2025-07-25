Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Вероника Кудерметова рассказала, как с ней пытался познакомиться Хольгер Руне

Вероника Кудерметова рассказала, как с ней пытался познакомиться Хольгер Руне
Комментарии

28-летняя российская теннисистка Вероника Кудерметова рассказала, что девятая ракетка мира 22-летний датский теннисист Хольгер Руне пытался познакомиться с ней в социальных сетях.

«Недавно написал Руне. Я говорю: «Мальчик, я, наверное, слишком стара для тебя. Если ты смотрел мои соцсети, у меня есть муж». Он такой: «Ой, извини». После этого он со мной не здоровался», — сказала Кудерметова в интервью BB Tennis.

Напомним, Вероника Кудерметова стала чемпионкой Уимблдона-2025 в парном разряде. В решающем матче она в паре с Элисе Мертенс победила дуэт Елены Остапенко из Латвии и Се Шувэй из Китайского Тайбэя со счётом 3:6, 6:2, 6:4.

Материалы по теме
«Была цель взять «Шлем», но не ожидала, что Уимблдон». Кудерметова — о титуле в паре
«Была цель взять «Шлем», но не ожидала, что Уимблдон». Кудерметова — о титуле в паре
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android