«Мне придётся её вырубить». Тиафо — о сравнении его с Рональдом Макдональдом от Таунсенд

11-я ракетка мира и победитель трёх турниров ATP американец Фрэнсис Тиафо прокомментировал критику соотечественницы и победительницы двух турниров «Большого шлема» Тейлор Таунсенд, сказав в шутку, что из-за колкостей теннисистки над его формой одежды планирует её «прибить».

«Я немного расстроен из-за неё, потому что она высмеивала мой наряд и называла меня Рональдом Макдональдом сегодня утром. Я вообще не собирался с этим мириться. Раньше мне это не казалось смешным. Мне придётся её вырубить. Это же твои люди, чувак. Вот в чём дело. Это же свои!» — приводит слова спортсмена интернет-журнал Tennis.com.

Ранее Фрэнсис Тиафо получил высокие оценки за свой образ в одежде от бренда Lululemon на турнире Mubadala Citi DC Open. Он был одет в жёлтое и красное в честь команды НФЛ «Вашингтон Коммандерс». Однако не все оценили — после матча с Коболли Тиафо рассказал, что Тейлор Таунсенд раскритиковала такое сочетание цветов.

В третьем круге хардового турнира категории ATP-500 в Вашингтоне Фрэнсис Тиафо обыграл 18-го в рейтинге ATP Флавио Коболли в двух сетах — 6:1, 6:4. Фрэнсис Тиафо является также полуфиналистом двух турниров «Большого шлема».