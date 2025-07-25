Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Российские теннисисты стали победителями парного турнира на Универсиаде в Германии

Российские теннисисты стали победителями парного турнира на Универсиаде в Германии
Комментарии

Российские теннисисты Егор Агафонов и Илья Симакин стали победителями парного турнира на Универсиаде, которая проходит в Германии. В финале соревнований они обыграли представителей Турции Мерта Алкая и Тунджая Дурана. Встреча завершилась со счётом 3:6, 6:2, 10:3.

Ранее бронзовыми призёрами в женском парном разряде стали россиянки Алевтина Ибрагимова и Ксения Зайцева. Теперь на счету россиян 13 наград на нынешней Универсиаде. В активе спортсменов шесть золотых, пять серебряных и две бронзовые медали.

Универсиада-2025 проходит с 16 по 27 июля в регионе Рейн‑Рур. Россияне выступают на соревнованиях в нейтральном статусе.

Материалы по теме
Левша, из-за травмы научившийся играть одной рукой. С кем встретится Медведев в Вашингтоне
Левша, из-за травмы научившийся играть одной рукой. С кем встретится Медведев в Вашингтоне
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android