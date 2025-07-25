Российские теннисисты стали победителями парного турнира на Универсиаде в Германии

Российские теннисисты Егор Агафонов и Илья Симакин стали победителями парного турнира на Универсиаде, которая проходит в Германии. В финале соревнований они обыграли представителей Турции Мерта Алкая и Тунджая Дурана. Встреча завершилась со счётом 3:6, 6:2, 10:3.

Ранее бронзовыми призёрами в женском парном разряде стали россиянки Алевтина Ибрагимова и Ксения Зайцева. Теперь на счету россиян 13 наград на нынешней Универсиаде. В активе спортсменов шесть золотых, пять серебряных и две бронзовые медали.

Универсиада-2025 проходит с 16 по 27 июля в регионе Рейн‑Рур. Россияне выступают на соревнованиях в нейтральном статусе.