Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Возможно, были какие-то симпатии, но...» В. Кудерметова — о внимании со стороны Рублёва

«Возможно, были какие-то симпатии, но...» В. Кудерметова — о внимании со стороны Рублёва
Аудио-версия:
Комментарии

28-летняя российская теннисистка Вероника Кудерметова рассказала о своих взаимоотношениях с соотечественником Андреем Рублёвым. Теннисисты вместе делали первые шаги в профессиональном спорте.

– Я знаю, что за тобой бегало очень много мальчиков по юниорам. Многие ухаживали, ты многим им очень нравилась, в том числе Андрею Рублёву. Не отрицай этого!
– Я то время не помню. Возможно, были какие-то симпатии, но…

– Хоть одну валентинку он тебе подарил?
– Не, ничего не дарил. Он меня приглашал на день рождения.

– Поверь, это уже такое...
– Я даже помню, что ему подарила. Тогда появились такие фоторамки, которые автоматически меняют фотографии. Как айпад на данный момент. Не знаю, как они туда загружаются, но сам факт, что подарила эту фоторамку.

– И свои фотографии туда.
– Этого бонуса я не добавляла, — сказала Кудерметова в интервью BB Tennis.

Материалы по теме
«Была цель взять «Шлем», но не ожидала, что Уимблдон». Кудерметова — о титуле в паре
«Была цель взять «Шлем», но не ожидала, что Уимблдон». Кудерметова — о титуле в паре
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android