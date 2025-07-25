«Возможно, были какие-то симпатии, но...» В. Кудерметова — о внимании со стороны Рублёва

28-летняя российская теннисистка Вероника Кудерметова рассказала о своих взаимоотношениях с соотечественником Андреем Рублёвым. Теннисисты вместе делали первые шаги в профессиональном спорте.

– Я знаю, что за тобой бегало очень много мальчиков по юниорам. Многие ухаживали, ты многим им очень нравилась, в том числе Андрею Рублёву. Не отрицай этого!

– Я то время не помню. Возможно, были какие-то симпатии, но…

– Хоть одну валентинку он тебе подарил?

– Не, ничего не дарил. Он меня приглашал на день рождения.

– Поверь, это уже такое...

– Я даже помню, что ему подарила. Тогда появились такие фоторамки, которые автоматически меняют фотографии. Как айпад на данный момент. Не знаю, как они туда загружаются, но сам факт, что подарила эту фоторамку.

– И свои фотографии туда.

– Этого бонуса я не добавляла, — сказала Кудерметова в интервью BB Tennis.