Циципас: успех — это когда у вас всё в порядке с людьми, которые вас не понимают

Двукратный финалист турниров «Большого шлема», 29-я ракетка мира Стефанос Циципас опубликовал очередной пост, в котором он поразмышлял о взаимоотношениях между людьми.

«Успех — это когда у вас всё в порядке с людьми, которые вас не понимают», — написал греческий теннисист на своей странице в социальных сетях.

Ранее Стефанос Циципас сообщил о завершении сотрудничества с чемпионом Уимблдона-2001 хорватским специалистом Гораном Иванишевичем. Греческий теннисист работал с наставником с конца мая 2025 года. Ранее Иванишевич публично раскритиковал физическую форму Циципаса во время совместной работы с ним.