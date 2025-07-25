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Циципас: успех — это когда у вас всё в порядке с людьми, которые вас не понимают

Циципас: успех — это когда у вас всё в порядке с людьми, которые вас не понимают
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Двукратный финалист турниров «Большого шлема», 29-я ракетка мира Стефанос Циципас опубликовал очередной пост, в котором он поразмышлял о взаимоотношениях между людьми.

«Успех — это когда у вас всё в порядке с людьми, которые вас не понимают», — написал греческий теннисист на своей странице в социальных сетях.

Ранее Стефанос Циципас сообщил о завершении сотрудничества с чемпионом Уимблдона-2001 хорватским специалистом Гораном Иванишевичем. Греческий теннисист работал с наставником с конца мая 2025 года. Ранее Иванишевич публично раскритиковал физическую форму Циципаса во время совместной работы с ним.

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