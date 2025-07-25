«Чистая скорость». Радукану рассказала, в чём Осака превосходит теннисисток из топ-5

Чемпионка US Open – 2021, 46-я ракетка мира британская теннисистка Эмма Радукану рассказала, в чём четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема» Наоми Осака превосходит теннисисток из топ-5.

«Я думаю, у неё одна из самых сильных подач. Когда она бьёт, мяч действительно очень тяжёлый. Он летит намного быстрее, чем, скажем, у некоторых соперниц из топ-5. Наоми — это чистая скорость, с которой очень трудно справиться, особенно на этих кортах, где игра очень быстрая. Да, думаю, было крайне важно хорошо начать розыгрыш на своей подаче. Когда она попадает первой подачей, с ней очень трудно что-либо сделать, но по возможностям со второй подачей, которые у меня были, я была довольна вторым сетом и тем, как начала находить лучший ритм на ней», – приводит слова Радукану The Tennis Gazette.