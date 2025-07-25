Даниил Медведев — Корентен Муте: онлайн трансляция 1/4 финала турнира в Вашингтоне

Сегодня, 25 июля, в столице США Вашингтоне состоится матч 1/4 финала на хардовом турнире категории ATP-500, в котором 14-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев встретится с французом Корентеном Муте (59-й номер рейтинга). «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию поединка, начало которого запланировано на 21:00 мск.

Счёт личных встреч — 1-0 в пользу Медведева. Он выиграл на траве в 1/8 финала Мальорки-2021 со счётом 6:4, 6:2.

Турнир в Вашингтоне проходит с 21 по 27 июля. Действующим чемпионом соревнований является американский теннисист Себастьян Корда, в прошлогоднем финале обыгравший итальянца Флавио Коболли.