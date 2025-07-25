«Напомнила мне, что теннис — это привилегия». Фернандес — об игре Уильямс в Вашингтоне

36-я ракетка мира канадская теннисистка Лейла Фернандес высказалась о возвращении 45-летней известной американской теннисистки Винус Уильямс на турнир WTA-500 в Вашингтоне (США).

«Она оказала огромное влияние не только на меня, но и на всю мою семью. Её история немного похожа на мою, историю моего отца и моей мамы, поэтому так здорово видеть, как легенда всё ещё играет, занимается любимым делом. Не хочу доказывать людям, что они неправы, а просто потому, что она действительно любит этот вид спорта и в ней видно ребёнка. Мне это нравится, потому что иногда мы забываем, что начали заниматься этим видом спорта ещё в детстве с радостью и страстью. Мы воспринимаем его скорее как работу и теряем эту радость. Винус напомнила мне, что теннис — это привилегия, спорт, где ты получаешь удовольствие, падаешь и поднимаешься, и всё равно смеёшься, проигрываешь ли ты очко или выигрываешь его, и ты просто соревнуешься таким образом», — приводит слова Фернандес The Tennis Gazette.