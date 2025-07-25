Казо обыграл Риндеркнеша и вышел в финал в Кицбюэле, где может встретиться с Бубликом

100-я ракетка мира французский теннисист Артур Казо вышел в финал грунтового турнира категории ATP-250 в Кицбюэле (Австрия). В полуфинале он одолел соотечественника Артура Риндеркнеша (65-й номер рейтинга) со счётом 7:5, 6:3.

Матч продолжался 1 час 49 минут. За это время Казо выполнил восемь подач навылет, не допустил двойных ошибок и реализовал два брейк-пойнта из четырёх. На счету Риндеркнеша четыре эйса, одна двойная ошибка и ни одного заработанного брейк-пойнта.

За титул турнира в Кицбюэле Артур Казо поборется с победителем матча Александр Бублик (Казахстан) — Ботик ван де Зандсхулп (Нидерланды).