Казо обыграл Риндеркнеша и вышел в финал в Кицбюэле, где может встретиться с Бубликом
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100-я ракетка мира французский теннисист Артур Казо вышел в финал грунтового турнира категории ATP-250 в Кицбюэле (Австрия). В полуфинале он одолел соотечественника Артура Риндеркнеша (65-й номер рейтинга) со счётом 7:5, 6:3.
Кицбюэль. 1/2 финала
25 июля 2025, пятница. 13:40 МСК
100
Артур Казо
А. Казо
Окончен
2 : 0
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65
Артур Риндеркнеш
А. Риндеркнеш
Матч продолжался 1 час 49 минут. За это время Казо выполнил восемь подач навылет, не допустил двойных ошибок и реализовал два брейк-пойнта из четырёх. На счету Риндеркнеша четыре эйса, одна двойная ошибка и ни одного заработанного брейк-пойнта.
За титул турнира в Кицбюэле Артур Казо поборется с победителем матча Александр Бублик (Казахстан) — Ботик ван де Зандсхулп (Нидерланды).
Комментарии
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