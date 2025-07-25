«Результат получился не тот, который хотела». Осака — о поражении от Радукану в Вашингтоне

Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема» японская теннисистка Наоми Осака прокомментировала поражение во втором круге турнира WTA-500 в Вашингтоне (США) от победительницы US Open — 2021 Эммы Радукану из Великобритании. Счёт — 4:6, 2:6.

«Сегодня результат получился не тот, который я хотела, так что надеюсь продолжать работать и сохранять позитивный настрой, чтобы двигаться вперёд. Я много работала над своей подачей при приёме, и, иронично, сегодня, по-моему, она была не так уж плоха», — сказала Осака на пресс-конференции.

Далее Наоми Осака выступит на турнире WTA-1000 в Монреале (Канада).