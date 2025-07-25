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«Результат получился не тот, который хотела». Осака — о поражении от Радукану в Вашингтоне

«Результат получился не тот, который хотела». Осака — о поражении от Радукану в Вашингтоне
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Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема» японская теннисистка Наоми Осака прокомментировала поражение во втором круге турнира WTA-500 в Вашингтоне (США) от победительницы US Open — 2021 Эммы Радукану из Великобритании. Счёт — 4:6, 2:6.

Вашингтон (ж). 2-й круг
24 июля 2025, четверг. 20:10 МСК
Эмма Радукану
46
Великобритания
Эмма Радукану
Э. Радукану
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
4 		2
         
Наоми Осака
51
Япония
Наоми Осака
Н. Осака

«Сегодня результат получился не тот, который я хотела, так что надеюсь продолжать работать и сохранять позитивный настрой, чтобы двигаться вперёд. Я много работала над своей подачей при приёме, и, иронично, сегодня, по-моему, она была не так уж плоха», — сказала Осака на пресс-конференции.

Далее Наоми Осака выступит на турнире WTA-1000 в Монреале (Канада).

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