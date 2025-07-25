«На этой неделе всё получилось как надо». Винус Уильямс — о выступлении в Вашингтоне

45-летняя американская теннисистка Винус Уильямс прокомментировала поражение от польки Магдалены Френх во втором круге турнира категории WTA-500 в Вашингтоне (США) — 2:6, 2:6.
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«К сожалению, сегодня у меня, кажется, закончился бензин. Я пыталась найти в себе силы, однако не смогла. Но, знаете, четыре матча за первую неделю — это много.
Я люблю играть в парном разряде. Одна из причин, по которой обычно не выступаешь там, — это желание сэкономить силы, к тому же здесь ещё жарко. Тренируешься и разминаешься, тратишь лишнее время на то, чтобы выжать из себя всё.
Я очень благодарна. Не уверена, что без парных матчей смогла бы так же хорошо сыграть в одиночном разряде. Так что, думаю, на этой неделе всё получилось как надо», — приводит слова Уильямс Tennis World USA.
- 25 июля 2025
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