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«На этой неделе всё получилось как надо». Винус Уильямс — о выступлении в Вашингтоне

«На этой неделе всё получилось как надо». Винус Уильямс — о выступлении в Вашингтоне
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45-летняя американская теннисистка Винус Уильямс прокомментировала поражение от польки Магдалены Френх во втором круге турнира категории WTA-500 в Вашингтоне (США) — 2:6, 2:6.

Вашингтон (ж). 2-й круг
25 июля 2025, пятница. 02:50 МСК
Винус Уильямс
США
Винус Уильямс
В. Уильямс
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		2
6 		6
         
Магдалена Френх
24
Польша
Магдалена Френх
М. Френх

«К сожалению, сегодня у меня, кажется, закончился бензин. Я пыталась найти в себе силы, однако не смогла. Но, знаете, четыре матча за первую неделю — это много.

Я люблю играть в парном разряде. Одна из причин, по которой обычно не выступаешь там, — это желание сэкономить силы, к тому же здесь ещё жарко. Тренируешься и разминаешься, тратишь лишнее время на то, чтобы выжать из себя всё.

Я очень благодарна. Не уверена, что без парных матчей смогла бы так же хорошо сыграть в одиночном разряде. Так что, думаю, на этой неделе всё получилось как надо», — приводит слова Уильямс Tennis World USA.

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