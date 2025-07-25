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Александр Бублик снялся с «Мастерса» в Торонто

Александр Бублик снялся с «Мастерса» в Торонто
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30-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик снялся с «Мастерса» в Торонто (Канада). В основной сетке соревнований его заменит испанец Пабло Карреньо-Буста.

Ранее с турнира в Торонто снялись лидер мирового рейтинга ATP итальянец Янник Синнер, вторая ракетка мира испанец Карлос Алькарас и шестая ракетка мира серб Новак Джокович из-за усталости, пятая ракетка мира британец Джек Дрейпер и болгарин Григор Димитров — из-за травмы. Также на соревнованиях не выступит американец Томми Пол.

«Мастерс» в Торонто состоится с 26 июля по 7 августа. Действующим чемпионом турнира является австралиец Алексей Попырин.

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