Александр Бублик снялся с «Мастерса» в Торонто

30-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик снялся с «Мастерса» в Торонто (Канада). В основной сетке соревнований его заменит испанец Пабло Карреньо-Буста.

Ранее с турнира в Торонто снялись лидер мирового рейтинга ATP итальянец Янник Синнер, вторая ракетка мира испанец Карлос Алькарас и шестая ракетка мира серб Новак Джокович из-за усталости, пятая ракетка мира британец Джек Дрейпер и болгарин Григор Димитров — из-за травмы. Также на соревнованиях не выступит американец Томми Пол.

«Мастерс» в Торонто состоится с 26 июля по 7 августа. Действующим чемпионом турнира является австралиец Алексей Попырин.