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Радукану: мне очень нравится, как я выгляжу на корте. Не в нарциссическом смысле

Радукану: мне очень нравится, как я выгляжу на корте. Не в нарциссическом смысле
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Чемпионка US Open – 2021, 46-я ракетка мира британская теннисистка Эмма Радукану заявила, что комфортно чувствует себя на корте на турнире в Вашингтоне (США).

«Думаю, когда я смотрю на себя сейчас, мне очень нравится, как я выгляжу на корте. Не в нарциссическом смысле. Я имею в виду энергию, чувствую себя оптимистично.

Розовый наряд тоже довольно милый. Мне кажется, он скорее придаёт мне собранность на корте. Чувствую себя собранной. Думаю, это результат огромного объёма работы, которую я проделываю вне корта, которую, возможно, люди не видят. Мне нравится копить силы, делать всё в тени. И тогда я чувствую себя довольно спокойно, потому что знаю, что независимо от результата я всё делаю правильно. У меня много хороших дней подряд, стараюсь продолжать эту серию», — приводит слова Радукану Tennis World USA.

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