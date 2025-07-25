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«Люблю маленькие шажочки». Бублик рассказал, на каких турнирах хотел бы завоевать титул

«Люблю маленькие шажочки». Бублик рассказал, на каких турнирах хотел бы завоевать титул
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30-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик после победы на грунтовом турнире ATP-250 в Гштааде рассказал, насколько для него важно иметь титулы на всех покрытиях.

«Наверное, любое такое достижение в течение карьеры – это здорово. Мы все хотим чего-то добиваться. Кто-то большего, кто-то – меньшего. Эти маленькие, наверное, чек-поинты можно сказать, добавляют некого удовольствия от пути. Карьера, дай бог, длинная. Я уже отыграл семь лет на уровне топ-50. Это не всегда было просто, не всегда радужно. Не всегда получалось то, что бы хотелось, чтобы получалось. И когда такие вещи потихонечку происходят – первый четвертьфинал «Шлема», первый титул на грунте – это здорово, даёт осознание того, что все это не зря. И это не только про удары мячом, знаешь, мяч туда, мяч сюда. А такие вещи добавляют больше настроения и удовольствия.

Ничего сверхъестественного я не почувствовал, но вот я тебе скажу честно. Ты вот говоришь, что я выиграл на всех трёх покрытиях, а я тренеру говорю, что ещё не взял титул на открытом харде. Есть победы на турнирах на закрытом харде, траве и грунте. Однако открытый хард я ещё не выигрывал – хотел бы ещё там победить.

Это такие достижения, которые помогают проходить карьеру с более хорошим настроением и интересом, а не просто тренироваться и говорить: «Я хочу выиграть «Большой шлем», а всё остальное мне неинтересно». Я всё-таки люблю маленькие шажочки. Они мне помогают оставаться где-то весёлым, где-то — собой, чтобы не забывать о том, что это всё-таки игра», — приводит слова Бублика «Спорт Шрёдингера».

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