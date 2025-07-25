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«Для меня было удивительно такое раннее начало». Бублик — о времени финала в Гштааде

«Для меня было удивительно такое раннее начало». Бублик — о времени финала в Гштааде
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30-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик высказался о времени финала на турнира ATP-250 в Гштааде (Швейцария). В решающем матче он обыграл аргентинца Хуан-Мануэля Серундоло со счётом 6:4, 4:6, 6:3.

Гштаад. Финал
20 июля 2025, воскресенье. 12:40 МСК
Хуан-Мануэль Серундоло
109
Аргентина
Хуан-Мануэль Серундоло
Х. Серундоло
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
4 		6 3
6 		4 6
         
Александр Бублик
34
Казахстан
Александр Бублик
А. Бублик

— Ты неоднократно говорил, что не любишь играть с утра. В Гштааде финал поставили на 11:30. Какие мысли были после того, как вам озвучили время?
— Я сказал об этом, когда нам на WhatsApp от турнира пришёл гайд – там обычно номера телефонов, где какие корты и остальная информация о турнире. И там написано примерное расписание матчей – когда какой круг играет, есть ли ночная сессия или нет. Финал стоял на 11:30.

Выразил своё недовольство директору турнира, в шутку. Добавил, что хочу приехать в следующем году и давайте мы не будем играть так рано. Для меня было удивительно такое раннее начало. Но это Швейцария, горы – у них там своё расписание. Наверное, с этим связано в том числе. Была полная трибуна. Сомневаюсь, что если бы мы играли в Казахстане, то в 11 утра у нас была бы полная трибуна, — приводит слова Бублика «Спорт Шрёдингера».

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